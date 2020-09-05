Hatay'da korkutan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı

HATAY’ın Samandağ ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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HATAY'ın Samandağ ilçesinde Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yanındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine, yangını söndürmek için 10 itfaiye, 2 helikopter, 16 orman yangın söndürme aracı, 8 arazöz, 3 pikap, fen işleri işçileri, 1 dozer, 2 greyder, 5 su tankeri, 2 ambulans, jandarma ve elektrik dağıtım şirketi personelinin de aralarında bulunduğu 184 personel bölgeye sevk edildi. Bölgedeki Yaylıca, Seldiren, Batıayaz Mahallelerinin kırsalını saran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.







Bölgeyi terk ettiler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Seldiren Mahallesi'ne girişler kapatıldı. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, bazı vatandaşlar yangın bölgesinden araçlarıyla uzaklaştı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangının büyüklüğü Hatay kent merkezinden de görüldü.







Yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor. Ekipler, havadan helikopter ve yangın söndürme uçağıyla, karadan ise çok sayıda personelle alevlere müdahalede bulunuyor. Ekipler, bölgede rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.