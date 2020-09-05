İstanbul'da faciadan dönüldü! Alev alev yandı

İSTANBUL'da akaryakıt istasyonuna yakıt almaya gelen midibüste yangın çıktı.

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Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna yakıt almaya gelen midibüste henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangına ilk olarak akaryakıt istasyonunda çalışan işçiler ve vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle akaryakıt istasyonunda kısa süreli panik yaşandı.