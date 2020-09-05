Metrelerce havaya fırladı! Üzerinden kamyonet geçti

Sultangazi TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Hakan Koç (38), metrelerce havaya fırlayıp karşı yöne düştü. Koç, seyir halindeki bir kamyonetin altında kalarak, hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi sapağında meydana geldi. 34 BBV 078 plakalı motosiklet sürücüsü Hakan Koç (38), Sultangazi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters yöne dönen motosikletten metrelerce havaya fırlayıp, karşı yöne düştü.



Koç, Edirne istikametine giden 34 ZB 4995 plakalı kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin üstünden geçerek ezdiği motosiklet sürücüsü Hakan Koç, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Yapılan incelemelerin ardından Hakan Koç'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.







"Yolun ortasına uçtu"

Kaza anını anlatan bir sürücü, "Kaza nedeniyle şoktayım. Motosiklet sürücüsü refüje çarptı. Arkadaş yolun ortasına uçtu. Kamyoncu arkadaş seyir halindeydi. Ben de arkasındaydım. Bir anda durdu. Ben de kaza yapmayayım diye frene bastım. Motorcu arkadaş kamyonun altında kalmış" dedi.



Yoldan geçen sürücüler trafiği tehlikeye soktu

Öte yandan yoldan geçen sürücüler, olan biteni meraklı gözlerle izledi. Bir araç sürücü ve yanında bulunan arkadaşı polisin uyarısına rağmen olan biteni izlemeye devam etti. Yoldan geçen motosiklet sürücüleri de, motosikletlerini sağa çekip kaza yerinde bir süre bekledi.