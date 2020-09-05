Hayatını kaybeden Lösemili Çocuklar Derneği ve Haliç Üniversitesi kurucusu Prof.Dr Gündüz Gedikoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

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Prof. Dr. Gedikoğlu için Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen anma törenine öğrencileri, ailesi ve sevenleri katıldı. Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu'nun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

93 yaşında hayatını kaybeden Gedikoğlu'nun, Aslı Gedikoğlu Başar, Nilgün Gedikoğlu ve Yaman Gedikoğlu adlı üç evladı vardı.

Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu, Akademik kategorisinde eserler yazmış bir yazar olmasının yanısıra, Otomatik Kan Sayımı Parametreleri ve Sonuçlarının Yorumlanması kitabının da yazarıydı.