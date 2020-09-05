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Diyarbakır'da feci kaza! Şarampole yuvarlandı çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR-Hani karayolunda meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

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Olay, Hani ilçe karayolunda Sarıcak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 RYK 71 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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