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HABER /  DÜNYA

ABD'de düğünde onlarca kişiye koronavirüs bulaştı! Ölenler var

Anadolu Ajansı

ABD'nin Maine eyaletinde kapalı mekanda yapılan bir düğün nedeniyle 147 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken 3'ü hayatını kaybetti.

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Maine Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezin (CDC) Direktörü Dr. Nirav Şah, yaptığı açıklamada, 7 Ağustos'ta kapalı mekanda yapılan bir düğünle ilgili 147 vakaya rastladıklarını söyledi.

Söz konusu düğüne katılan kişilerin bir hapishane ve bakımevinde salgına yol açtığını belirten Şah, vakaların 56'sının düğünün davetlileri ya da bu kişilerin temas ettiği kişiler, 72'sinin ise düğüne katılan bir davetlinin çalıştığı hapishanedeki kişiler olduğunu kaydetti.

3 kişi hayatını kaybetti
Şah, yine düğüne katılan bir kişinin aile üyesinin çalıştığı bir yaşlı bakımevindeki 19 vakanın da bu düğün ile bağlantılı olduğu sonucuna ulaştıklarını ve yine düğünle bağlantısı tespit edilen 3 kişinin de virüsten dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı. Söz konusu düğünde katılımcı sayısının 50 kişi limitini aştığını ve düğünde sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğini öğrendiklerini aktaran Şah, sonrasında bu kişilere filyasyon takibi yaparak böyle bir sonuca ulaştıklarını ifade etti.

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