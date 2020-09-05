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Ersin Tatar yeni önlemleri açıkladı! 7 gün karantinada kalacaklar

Demirören Haber Ajansı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, 7 Eylül ile 20 Eylül tarihleri arasında ülkeye gelecek tüm yolcular için 7 gün karantina uygulanması kararını aldı.

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KKTC Başbakanı Ersin Tatar, son günlerde dünya genelinde artış gösteren koronavirüs salgınına ilişkin yeni karar alandığını açıkladı. Tatar, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 7- 20 Eylül tarihleri arasında ülkeye gelecek tüm yolcuları için 7 gün karantina uygulanacağını bildirdi. 

En güçlü ülkelerin dahi koronavirus ile mücadelede sıkıntılar yaşadığını ifade eden Başbakan tatar, "Turizm ve eğitim adası olarak önlemler almak durumundayız. “Halkımızın alınan kararlara anlayış göstermesini istiyoruz" dedi.

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