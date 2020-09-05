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Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oldu

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, bir süredir transfer süreci devam eden İtalyan ekibi Lazio ile sözleşme imzalayacak.

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Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi Lazio'da. Bir süredir transfer görüşmeleri devam eden futbolcu için Lazio ve Fenerbahçe anlaşmaya vardı. İtalyan temsilcisi Lazio ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Kosovalı futbolcu için mavi-beyazlılar 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe Muriqi'nin sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak. Vedat Muriqi önümüzdeki günlerde transferin resmiyeti dönüşmesi için İtalya'ya gidecek.

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