Bakan Koca, "Bilimsel çalışmalara müdahale edildiği" iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, The Lancet isimli haftalık tıp dergisinde yayımlanan makalesinde, koronavirüs salgınına ilişkin "Bilimsel çalışmalara müdahale edildiği" iddialarına ilişkin, "Türkiye'de herhangi bir araştırmacının çalışmasına yönelik herhangi bir kısıtlama yoktur" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın " Türkiye'de Kovid-19 Üzerine Bilimsel Araştırmanın Teşviki" başlıklı makalesi, haftalık tıp dergisi The Lancet'te yayımlandı. Makalesinde "Bilimsel çalışmalara müdahale edildiği" iddialarına değinen Bakan Koca, "Türkiye'de herhangi bir araştırmacının çalışmasına yönelik herhangi bir kısıtlama yoktur. Sağlık Bakanlığı, daha önce olduğu gibi bilime ve bilimsel çabalara verdiği önemi ve desteği sürdürecek" ifadelerini kullandı.

İddialara tek tek yanıt verdi

Söz konusu makaleyle Koca, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram ve meslektaşları tarafından yine aynı dergide 15 Ağustos'ta "Türkiye'de Kovid-19 Üzerine Bilimsel Araştırmaya Müdahale" başlığıyla yayımlanan bir başka makaledeki iddialara da cevap verdi.

Küresel bir salgın olan Kovid-19'un ortaya çıktığı tarihten bu yana, Sağlık Bakanlığının, seçkin Türk bilim insanlarının rehberliğinde salgınla mücadele ettiğini belirten Koca, Bayram ve meslektaşları tarafından yazılan makalenin yayımlanmasının nedenini anlamanın kolay olmadığını, makalenin yalnızca iddialar içerdiğini, herhangi bir araştırma ve kanıta dayalı olmadığını bildirdi.

"Ortalığı kasıp kavuran trajediler Türkiye'de yaşanmadı"

Koca, salgının Türkiye'deki seyrine ilişkin, "Kovid-19'un ortaya çıkışından bu yana birçok Avrupa ülkesinde ortalığı kasıp kavuran trajediler Türkiye'de yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sağlık sisteminin, hastaların mümkün olan en iyi tıbbı tedaviyi aldıkları sağlık hizmetlerine kolay erişim sağladığını kaydeden Koca, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan her hastanın hastanede tedavi edildiğini ve göstergelere göre yoğun bakım ve mekanik ventilasyon verildiğini aktardı.

Bakan Koca, Türkiye'deki tüm hasta kayıtlarının, Sağlık Bakanlığının ülke çapındaki sağlam dijital altyapısı sayesinde elektronik bir veri tabanında tutulduğunu belirterek, "Halk Sağlığı Yönetim Sistemi" ve "Hayat Eve Sığar"uygulamalarıyla, hasta ve temasta olduğu kişilerin yakından izlendiğini ve böylelikle bulaşma riskinin en aza indirildiğini kaydetti.

Doktorlar sınırlama olmadan talep edebiliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönergelerinden, vaka ve ölüm tanımlarının kullanıldığının altını çizen Koca, bir doktorun, bir sınırlama olmaksızın herhangi bir hasta için herhangi bir zamanda bir PCR testi talep edebildiğini ifade etti. Koca, aynı şekilde, DSÖ tanımları ve önerilerine uygun olarak, Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) testi pozitif olan hastaların, pozitif vakalar olarak rapor edildiğini bildirdi.

"Makalede yer alan iddialar tartışmaya layık değil"

Bakan Koca makalede şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu makalenin dördüncü paragrafında yer alan 'Pandeminin başında, bilim kurulu kurulması, tam tedavi kapsamı, Sağlık Bakanlığı tarafından araştırmanın teşvik edilmesi ve TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) gibi fonlama kurumları, yetkililer tarafından atılmış takdire şayan adımlardı. Ancak, Sağlık Bakanlığının şeffaflık eksikliği, temel verileri paylaşma konusundaki isteksizliği ve iş birliği yapmayı reddetmesi nedeniyle kısa sürede kamu sektörü, sağlık örgütleri, bilimsel örgütler arasında gerilim yükselmeye başladı. Ayrıca, sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman eksikliğine ilişkin endişeler de vardı.' şeklindeki iddiaları, üzülerek belirtmek zorundayım ki basit bir sorgulamayla çürütebilir."

Koca, "İnsani yardımın bir parçası olarak, ihtiyacı olan birçok ülkeye kişisel koruyucu ekipman desteğinde bulunan Türkiye'nin, kendi sağlık çalışanlarının ekipman ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğu yönünde makalede yer alan iddialar, tartışmaya layık değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm hasta kayıtları ve hastane verileri bakanlığın veri tabanında tutulur"

Bakan Koca, sadece bir şehrin ölüm rakamlarını kullanarak ve bu verileri tüm ülkeye genelleyerek ve iç nüfus hareketleri, büyük mülteci nüfusu ve pandemi nedeniyle şehirler arası seyahat kısıtlamaları gibi değişkenleri göz ardı ederek sonuca varmanın, bilimsel bir yaklaşım olarak kabul edilemeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye'de tüm hasta kayıtları ve hastane verileri, Sağlık Bakanlığının hasta gizliliği ve veri güvenliği ilkelerine dayalı olarak veri tabanında tutulur. Sağlık Bakanlığı, araştırmacıların, bilimsel bilgiye dönüştürebilmeleri ve bilimsel toplulukla paylaşabilmeleri için anonim verilere ulaşabilmelerine büyük önem veriyor. Bunun yanında, Sağlık Bakanlığı, finansman dahil çeşitli teşvik modelleri aracılığıyla araştırma ve yayın çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığındaki ilgili birim, elektronik bir form kullanarak planlanmış çalışmaların özetlerini talep ediyor ve topluyor."

Koca, ilgili departmanın, 1 Eylül 2020 itibarıyla 9 bin 317 bilimsel çalışma başvurusu aldığına işaret ederek, bu çalışmalar için içerik kontrolünün yapılmadığını, çok merkezli çalışma olarak planlanan birkaç çalışmanın, veri tabanına erişimi olan ağların bir parçası olması yönünde önerildiğini ifade etti. Koca, "Şu anda, 20 farklı alandan 196 bilim insanı, araştırmalarını bu veri tabanı erişimiyle yapabiliyor." bilgisini paylaştı.

"Türkiye'de herhangi bir kısıtlama yoktur"

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı ağının genişletilmesi ve veri tabanına erişimin kolaylaştırılmasının, Bakanlığın öncü girişimleri olduğuna dikkati çekerek, bunun, Bayram ve meslektaşlarının, "bilimsel araştırmaya müdahale" iddialarını da çürüttüğünü belirtti.

Koca, makalesini şu ifadelerle tamamladı:

"Söz konusu makaledeki kişiler dahil, araştırmacıların, kendi kurumlarında araştırmalarını tamamlamaları için hiçbir kısıtlama yoktur. Buna karşılık, Sağlık Bakanlığının farklı merkezlerinden data ve bilgi toplayarak çalışmalara devam edilmesi için söz konusu makaleyi yazan kişilere, bu veri tabanına erişim sağlayabilmelerine izin verilmesi için ortak bağlantıya katılmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Bayram ve meslektaşları dahil, Türkiye'de herhangi bir araştırmacının çalışmasına yönelik herhangi bir kısıtlama yoktur. Sağlık Bakanlığı, daha önce olduğu gibi bilime ve bilimsel çabalara verdiği önemi ve desteği sürdürecek."