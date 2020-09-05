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TSK, tankları Yunan sınırına sevk ediyor iddiasına açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Suriye sınırındaki tankları Yunanistan sınırına sevk etmeye başladığı iddia edilmişti.

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Gündeme oturan iddianın ardından yetkililerden konuya ilişkin açıklama geldi. Bazı internet sitelerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yaptığına dair haberler yer aldı.

'Söz konusu değil'
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, faaliyetin Malatya'da konuşlu 2. Ordu Komutanlığının planlı çalışması olduğu, Yunanistan sınırına herhangi bir askeri sevkiyatın söz konusu olmadığı öğrenildi.

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