Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (5 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6620'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 278.228'e yükseldi. Can kaybı sayısındaki günlük artış da dikkatlerden kaçmadı.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 984 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 984 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 250 bin 92'ye yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 682 bin 697, ağır hasta sayısı 1091, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta'' ifadelerini kullandı

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA VERİLERİ İSE ŞÖYLEYDİ: