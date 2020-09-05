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Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam geldi

Başkent Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam yapıldı. Yüzde 20'lik zam sonrası ekmeğin 1,50Tl'den satılacağı belirtildi.

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Başkent Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapılacağına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Daha önce Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Ocak ayında aldığı zam kararı valilik tarafından iptal edilmişti.

Ankara Valiliği'nin reddettiği zam kararı sonrası ekmek satışına 1.25 TL'den devam edilmişti.

Masraf oranında yüzde 60 artış
Artan maliyetlerin yansıtılması şeklindeki açıklamada girdilerin artışının fazla olduğu ve masraf oranının da yüzde 60 arttığı belirtildi.

Yüzde 20 zam
Ancak dün açıklanan karar ile Ankara'da daha önce 1.25 TL olarak satılan 200 gram ekmek, 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren 1.50 TL'den satılacak.

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