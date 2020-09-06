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Korona aşısının fiyatını açıkladılar! Aşı olmak isteyen 10 Euro'dan az ödeyecek

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını etkisini artırırken, korona aşısı beklentisi de artıyor. Birçok aşı çalışması sürerken, Fransız ilaç firması Sanofi'nin geliştirdiği covid-19 aşısının fiyatının 10 eurodan az olacağı açıklandı.

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Dünya çapında ilaç firmaları ve devlet kurumları, Covid-19’a karşı aşı ve tedavi geliştirmek için çalışmalar yapıyor. İngiliz AstraZeneca adlı firmanın koronavirüs aşısı İngiltere, ABD ve Brezilya'da yaklaşık 10 bin kişi üzerinde test ediliyor ve 3. aşamada klinik deneyleri sürüyor.

Amacımız 10 Euroyu geçmeyecek aşı geliştirmek

Fransız ilaç firması Sanofi’nin Başkanı Olivier Bogillot, üzerinde çalıştıkları Covid-19 aşısını 10 euronun altında bir fiyata satacaklarını açıkladı. Euronews’te yer alan habere göre France Inter radyosuna konuşan Bogillot, “Fiyatlar tam olarak henüz belirlenmedi. Önümüzdeki aylarda üretim maliyetlerini değerlendireceğiz. Amacımız fiyatı 10 euroyu geçmeyen bir aşı geliştirmek” dedi.

Rusya'nın aşısıyla ilgili tarih belli oldu

TASS Haber Ajansı,Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’nun “Rus halkına Covid-19 aşısını Kasım-Aralık’ta yapacağız” dediğini aktarmıştı.

İngiliz firmaya ilk ödeme yapıldı

Avrupa Komisyonu, İngiliz AstraZeneca adlı firmanın koronavirüs aşısı için yaklaşık 336 milyon euroluk bir ödeme gerçekleştirmişti.

Ödemenin 300 milyon dozluk aşı siparişini güvenceye almak için yapıldığı belirtilmişti.

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