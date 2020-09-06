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Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak! Resmi gazetede yayınlandı

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay süreyle ek ödeme yapılacak. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

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Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Ek ödeme kapsam ve oranını bakan belirleyecek. Ek ödeme, mesai içi tavan ek ödeme tutarını gecmeyecek. 

Görev sırasında veya görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan sağlık personelinin çalışmadığı günler mesai içi sayılacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı...

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