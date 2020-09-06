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Antalya'da kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu intihar mesajı bırakmış

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da kayıp olarak aranan Ertan Turhan'ın (63) cansız bedeni ırmakta bulundu. Yaşlı adamın yakalandığı kanser sonrası gırtlak ameliyatı olduğu, ameliyat sonrası konuşma yetisini kaybettiği bu sebeple de psikolojisi bozulduğu öğrenildi. Ayrıca yaşlı adamın kaybolmadan önce intihar mesajı bıraktığı ortaya çıktı.

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Cuma günü Side Mahallesinde bulunan Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi yakınlarında motosikletini bırakarak ortadan kaybolan ve ailesi tarafından Side jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulunulan Ertan Turhan’ın cansız bedeni Manavgat ırmağında bulundu.
Örnek Mahallesi çevre yolu köprüsü altında ırmakta suyun üzerinde bir ceset gören vatandaşlar cesedi ırmağın kenarına çekerken polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler ırmaktan çıkardıkları cesedin 63 yaşındaki Ertan Turhan olduğunu belirlendi. Olay yerine çağrılan şahsın damadı cenazeyi teşhis ederken kayın pederinin gırtlak kanseri olduğunu geçirdiği ameliyatın ardından konuşamaz duruma geldiğini konuşabilmesi için cihaz siparişi verdikleri sırada yaşadığı psikolojik sorunları olduğunu söyledi.

Kaybolmadan hemen önce geride intihar mesajı bıraktığı öğrenildi

Ertan Turhan’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelmelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken yaşlı adamın kaybolmadan önce bir intihar mesajı bıraktığı, bugün sabah saatlerinde ırmakta bulunduğu bölgenin yakınlarında gören vatandaşların haber vermesi üzerine yakınları tarafından aranmasına rağmen bulunamadığı öğrenildi.

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