İzmir'de Buse Melisa intihar etti! 'Babam intihar edeyim diye halat aldı'
ÖDEMİŞ'de babasının tabancasıyla kendisini öldüren 15 yaşındaki Buse Melisa K.’nın twitleri olay yarattı. Genç kız babasının kendisini intihara teşvik ettiğini yazmış.
İZMİR Ödemiş’te yaşayan Buse Melisa K. (15), emekli astsubay babası Özay K.’nın (49) beylik tabancasıyla kendisini öldürdü. Gece 02.00 sıralarında yaşanan olayda evlerinin balkonunda intihar eden Melisa’nın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi. Olaydan sonra Emniyet’e götürülerek ifadesi alınan baba Özay K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘intihara sürükleme’ suçlaması yöneltilen Özay K.’ serbest bırakıldı. Melisa'nın ölmeden önce attığı ve babasını suçladığı tweetleri olay oldu.
'Tetiği çektim...' : Melisa ölümünden dakikalar önce babasına son mesaj olarak Twitter’dan, “Bu babama, ben sigara içen birisi değilim. Sadece iki ay önce aldım paketi ve şu an yeni bitiyor. Sana söylediğim tek yalan buydu” ifadelerini paylaşıp ardından “Tetiği çektim” dedi. Melisa olayın gerçekleştiği gece, “Hayatımın sonu gelmiş gibi hissediyorum” gibi tweetler attı.
Çirkin sözler
Bazı sosyal medya kullanıcıları genç kızın K-pop (Kore pop müziği) dinlediği için ölümü hak ettiğine dair tweetler attı. Kimi kullanıcılar ise bu müziğin gençleri ölüme sürüklediğini savundu.
Bir çocuğun psikolojik şiddet yaşayıp intihara zorlanmasını bir müzik türüne bağlayan kişilere karşılık “Hayır katil K-pop değil. Bir müzik türü insanı öldürmez. Sizin önyargınız, vicdansızlığınız öldürür” gibi yorumlar yapıldı.