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Ahmet Hakan'dan yetkililere çağrı! Her sarık takıp cübbe giyeni protokole almayın

Uşşaki şeyhi 'Fatih Nurullah' takma isimli Eyüp Fatih Şağban 12 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı, savcılık 40 yıldan fazla hapis istedi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan yetkililere çağrı geldi...

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın devlet protokolündeki fotoğraflarına göndermede bulunarak, "Başına sarık sarıp yeşil cübbeler giyen her sakallıyı almayın protokollerinize! Uzak durun bu tür şeyh bozuntularından." düşüncesini dile getirdi. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

Bir sapıklık çıkacaktı o şeyh bozuntusundan

Kendisini “Nurullah Fatih” diye tanıtan şeyh bozuntusuyla ilgili izlenimlerim şöyleydi:

- Rüyalara dayalı siyasi analizler yapıyordu.

- Sonradan çıkmaydı, bir dayanağı yok gibiydi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Çok çamlar deviriyor” diye hedef alıyordu.

- Hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu’na teslim ettiğini söylüyordu.

- Müritlerine FETÖ gibi devlete yerleşmekten söz ediyordu.

- Halinde, edasında, tavrında “İslami vakar”ın izi tozu bile yoktu.

Her haliyle “Bundan bir şey çıkacak ama dur bakalım ne çıkacak” dedirten biriydi. Nitekim çıktı da... 12 yaşında bir kız çocuğuna adice, namussuzca sarkıntılık çıktı.

Buradan yetkili makamlarda bulunanları bir kez daha uyarıyorum:

Abuk sabuk konuşan, her tarafı oynayan, sürekli ileri geri laflar söyleyen, siyasi konularda bilir bilmez ahkâm kesen, ana akımın içinde yer almayan... Başına sarık sarıp yeşil cübbeler giyen her sakallıyı almayın protokollerinize! Uzak durun bu tür şeyh bozuntularından.

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