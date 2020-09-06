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Antalya'da 'bu kadar da olmaz' dedirten evlilik teklifi! 'Evet' hedefine ateş ederek kabul etti

ANTALYA'da, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Merve Ünlüoğlu'na Antalya Atış Poligonunda evlilik telifi yapan Fatih Akgün, 'evet', 'hayır' yanıtı için, hedef kağıdı kullandı. Ünlüoğlu 'evet' hedefine atış yaparak, teklifi kabul etti.

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Yerli, yabancı binlerce tatilcinin ziyaret ederek farklı silahlarla güvenli atış sporu gerçekleştirdiği Antalya Atış Poligonu, ilginç bir evlilik teklifine sahne oldu. İşletme yönetimi ile iş birliği yaparak kız arkadaşı Merve Ünlüoğlu'nu poligona davet eden Fatih Akgün, atış öncesi cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifini gerçekleştirdi.

Asıl sürpriz bu anlardan sonra başladı. Hedef tahtalarına 'evet' ve 'hayır' yazılı kağıtlar astırtan Akgün, kız arkadaşından, cevabına göre nişan alıp hedefi vurmasını istedi. Merve Ünlüoğlu 'evet' hedefini seçerek, ardı ardına ateş etti. Bu anın ardından Fatih Akgün, kız arkadaşına sarılarak mutluluk gözyaşı döktü.

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