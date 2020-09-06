Sakarya'da fındık işçileri olayı anlattı: Köpek sürüsü gibi ne o tarafa bu tarafa...

SAKARYA'da fındık işçilerinin 'Kürtçe konuştukları için dayak yedikleri' iddiası sosyal medyada yankı uyandırmış, bu duruma provokatörler de dahil olmuştu. Olayla ilgili konuşan işçiler, durumun 'Türk-Kürt çatışması olmadığını' belirtti. Saldırıya uğrayan tarım işçileri olayı şöyle anlattı:

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Sakarya’da saldırıya uğrayan Mardinli Demir ailesinin mensupları, 15-16 kişilik bir grup halinde 20 gün önce fındık bahçelerinde çalışmak üzere kente geldi. En büyükleri 27 yaşında en küçükleri ise 15 yaşındaki Şilan olmak üzere gruplar halinde bahçelerde çalışıyorlardı.

Cuma günü de Hasan Cebecioğlu adlı kişinin bahçesinde çalışmaya başladılar. Ancak fındık toplarken anlaşmazlık çıktı. Daha sonra da görüntülere yansıyan olaylar yaşandı. Demir ailesinin üyeleri başlarından geçenleri anlattı.

Baran Demir: “Cuma sabah erkenden çalışmaya başladık. 2 saat falan geçmişti. Hasan adlı bu adamın bahçesindeki ilk günümüzdü. Fındık topluyorduk. Hasan adlı adamın torunu bizi yönlendiriyordu. Bize ‘Bu tarafa kayın, burayı da toplayın’ dedi. Biz de o tarafa yöneldik. Ancak Hasan gelerek ‘Köpek sürüsü gibi ne o tarafa bu tarafa gidiyorsunuz’ diye bize kızdı, hakaret etti. Biz de torununun yönlendirdiğini söyledik. Hakarete devam etti. ‘Seni jandarmaya şikayet edeceğiz, işçilere kötü davranıyorsun diye’ dedik. Orada artık çalışmayacağımızı söyledik. Köye gittik."

Baran Demir, "Oğullarını aramış demek ki. Oğulları geldi. ‘Babamıza kim böyle böyle dedi’ diye sordular. Küfür edip bize saldırdılar. 15 yaşındaki kuzenim Şilan’ı da darp ettiler." ifadelerini kullandı.Olayla ilgili konuşan Nadile Demir, şöyle anlattı: "Bahçede fındık topluyorduk. Yan tarafta biraz fındık kalmıştı. Bahçe sahibi Hasan Cebecioğlu’nun torunu, ‘Buraları da toplayın’ dedi. O tarafa gittik. Hasan bunu görünce, ‘Ne it sürüleri gibi oraya gidiyorsunuz’ diye bize hakaret etti. Biz de tenekeleri attık, çalışmıyoruz dedik. Onu jandarmaya şikayet edeceğimizi söyledik. ‘Ne yaparsanız yapın’ dedi;

Biz giderken oğulları geldi. Önce hakaret ve küfür ettiler sonra saldırdılar. Kuzenim Baver’i darp ettiler. Yüzü kanadı."

"Köyde yoklar, olayla ilgili de konuşmak istemiyoruz"

Olayın diğer tarafı olan fındık bahçesi sahibi Hasan Cebecioğlu ve oğullarıyla iddia ve suçlamaları konuşmak üzere ailenin Kocaali ilçesinin Ortaköy beldesine bağlı Sırt Mahallesi’ne gidildiği ancak ailenin evde olmadığı öğrenildi. Olaya dair yorum yapmak istemeyen ailenin diğer mensupları ve komşular,“Köyde yoklar, olayla ilgili de konuşmak istemiyoruz” cevabını verdi. Köyde karşılaşılan Diyarbakır’dan gelen tarım işçilerinin ise, yağmur arası verseler de fındık toplamaya devam ettiği görüldü.

"Yaşananlar Türk-Kürt çatışması olmadığını belirtti"

Darp edildikleri iddia edilen Şilan Demir ve Rojda Demir olayın ardından memleketleri olan Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ köyüne döndü. Şilan Demir yaşananların Türk-Kürt çatışması olmadığını belirterek, “Bize hakaret ettikleri için işi bıraktık. Bizi darp ettiler. 6 kişi saldırıya uğradık. İlk defa böyle bir olay yaşadık. Aile çok geçimsizdi. Kürt- Türk çatışması değil. Öyle bir şey yok. Hepimiz kardeşiz” dedi.