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Yargıtay'dan flaş 'Belediye başkanı makam aracı' kararı! Kullanması şart değil haczedilebilir

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nden borçlu belediye başkanlarını üzecek bir haber çıktı. Yüksek mahkeme, borçlu olan ilçe belediye başkanının makam aracı kullanmasının şart olmadığına, bu sebeple makam aracının haczedilebileceğine dikkat çekti.

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Bir belediyeden alacağını tahsil edemeyen şirket, icra mahkemesine başvurarak belediye başkanının makam aracına haciz koydurdu. Kararı alacaklı şirket temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay, kararında şu ifadelere yer verdi:

“237 Sayılı Taşıt Kanunu'nun 4. maddesine göre, belediye başkanı kendisine makam aracı tahsis edileceklerden değildir. Ayrıca görevlerinin yerine getirilebilmesi için belediye başkanının makam aracının bulunması zorunlu değildir. O halde mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

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