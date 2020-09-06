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A Milli Takım Sırbistan karşısında kötü başlangıcı telafi etmek istiyor

A Milli Takım, Uluslar B Ligi’ndeki ikinci maçında Sırbistan'a karşı mücadele verecek. Şenol Güneş'in Macaristan maçında oluşturduğu kadroda değişikliğe gideceği öğrenildi. Öte yandan sakatlanan Mert Çetin ve Mert Hakan mücadelede forma giyemeyecek.

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Sivas’ta 1-0'lık Macaristan yenilgisiyle Uluslar Ligi'ne istediği gibi başlayaman A Milli Takım, bugün Sırbistan ile deplasmanda karşılaşacak. Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Ay-Yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez karşılaşacağı Sırbistan'ı yenerek Macaristan yenilgisini telafi etmek istiyor. Milliler, dün Sivas'tan Belgrad'a gitti. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Çetin ve Mert Hakan forma giyemeyecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Macaristan'a karşı sahaya sürdüğü 11'de önemli değişikliklere gideceğini açıklandı.

Muhtemel 11'ler şöyle;

Sırbistan: Dmitrovic, Milenkovic, Maksimovic, Kolarov, Djuricic, Gudelj, Lazovic, Kostic, Savic, Tosic, Mitrovic

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Cengiz, Hakan, Yusuf, Burak

Saat: 21.45

Stat: Rajko Mitic

Hakem: Aleksei Kulbakov

Şenol Güneş 64. maçına çıkıyor: Ay-Yıldızlılar, Güneş yönetiminde çıktığı 63 maçta 32 galibiyetin yanı sıra 15 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Milliler, kurt hoca döneminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı. Türkiye, Güneş yönetiminde Eylül 2001'deki İsveç maçından bu yana sahasında ilk resmi yenilgisini Macaristan'a karşı almıştı.
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