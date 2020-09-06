A Milli Takım Sırbistan karşısında kötü başlangıcı telafi etmek istiyor

A Milli Takım, Uluslar B Ligi’ndeki ikinci maçında Sırbistan'a karşı mücadele verecek. Şenol Güneş'in Macaristan maçında oluşturduğu kadroda değişikliğe gideceği öğrenildi. Öte yandan sakatlanan Mert Çetin ve Mert Hakan mücadelede forma giyemeyecek.Abone ol
Sivas’ta 1-0'lık Macaristan yenilgisiyle Uluslar Ligi'ne istediği gibi başlayaman A Milli Takım, bugün Sırbistan ile deplasmanda karşılaşacak. Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Ay-Yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez karşılaşacağı Sırbistan'ı yenerek Macaristan yenilgisini telafi etmek istiyor. Milliler, dün Sivas'tan Belgrad'a gitti. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Çetin ve Mert Hakan forma giyemeyecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Macaristan'a karşı sahaya sürdüğü 11'de önemli değişikliklere gideceğini açıklandı.
Muhtemel 11'ler şöyle;
Sırbistan: Dmitrovic, Milenkovic, Maksimovic, Kolarov, Djuricic, Gudelj, Lazovic, Kostic, Savic, Tosic, Mitrovic
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Cengiz, Hakan, Yusuf, Burak
Saat: 21.45
Stat: Rajko Mitic
Hakem: Aleksei Kulbakov