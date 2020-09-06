Dünya genelinde koronavirüs bilançosu! Can kaybı 883 bin 771’e yükseldi
ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 883 bin 771’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 69 bin 726’ya yükseldi.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.
19
En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 431 bin 160 vaka bulunuyor.
29
Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 192 bin 820’ye ulaştığı bildirildi.
39
Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 123 bin vaka bulunuyor.
49