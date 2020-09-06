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Aydın'da eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da 27 yaşındaki kadın başına bağladığı eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı. Eşini feci halde gören Tarık D., sinir krizi geçirerek eline aldığı bıçakla kendini kesti. Kadının cansız bedeni morga kaldırılırken Tarık D. hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Nazilli'nin Turan Mahallesi 356/1 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emiray D. (27), kendini eşarpla pencere korkularına astı. Eşini o halde bulan Tarık D. sinir krizi geçirerek mutfaktan aldığı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden kendini keserek yaraladı.

Gece saat 02.00'de sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri Emiray D.'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan inceleme sonrası Emiray D.'nin cesedi morga kaldırılırken kendini yaralayan Tarık D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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