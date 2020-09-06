Bursa'da feci olay! Kıskançlık krizine girdi eşini 9 yerinden bıçakladı
BURSA’da, Orhan D. (37), kendisini aldattığı şüphhesiyle sosyal medyadan açtığı sahte hesap ile eşini takip etmeye başladı. Çift arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada Melek D. (27), eşi tarafından 9 yerinden bıçaklandı. Genç kadın komşuları tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken, Orhan D. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Bursa'da iki çocuğunun annesi eşi Melek D.’nin kendisini aldattığından şüphelenen Orhan D., sosyal medyadan sahte kimlikle hesap açtı.
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Bir süre sonra Melek D.'yi sosyal medyadan takip eden Orhan D., eşinin telefonundaki fotoğraflarına bakmak istedi. Melek D.’nin buna karşı çıkması üzerine Orhan D. kıskançlık krizine girdi.
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İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların odalarında uyuduğu sırada yaşanan arbede sırasında Orhan D., mutfaktan aldığı bıçakla, yalvarmalarına rağmen eşi Melek D.’yi defalarca bıçakladı.
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Kadının yardım çığlıklarına yetişen komşuları eve girdiklerinde Melek D.’yi yerde kanlar içinde yatarken buldu.
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