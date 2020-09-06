Bakan Soylu açıkladı! Bitlis'te SİHA ile operasyon 6 PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklamasında, Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Abone ol
SİHA'lar, terörle mücadelede başarılı bir operasyonlarına imza atmaya devam ediyor.. Son örneği Bitlis Sehi'den... Terör örgütü PKK yönelik operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu, operasyonun Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile yapıldığını açıkladı.
'Çoğu gitti azı kaldı'
Bakan Soylu Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak, "Çoğu gitti azı kaldı. Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi’de 6 terörist etkisiz... İstihbarat... Operasyon... Tam başarı" ifadelerine yer verdi.
Çoğu gitti— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 6, 2020
Azı kaldı...@Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile
Bitlis Sehi’de 6️⃣ terörist etkisiz...
İstihbarat...
Operasyon...
Tam başarı 👍🇹🇷
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