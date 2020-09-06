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Galatasaray'dan Ndiaye transferine yalanlama

Galatasaray'ın eski oyuncularını radara aldığı iddiasına yalanlama geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin Badou Ndiaye ile masaya oturacağı öne sürülmüş Fenerbahçe'de performans düşüklüğü yaşayan Garry Rodrigues ile de temasta olunduğu savunulmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada transfer haberlerinin gerçek dışı olduğu aktarıldı.

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Sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Badou Ndiaye, Galatasaray ile gündeme geldi denmiş, Beşiktaş'ın senelik maaş konusunda anlaşmaya varamadığı Senegalli yıldız için görüşmelerin başladığı iddia edilmişti.

Sarı-kırmızılı takım, transfer haberlerini sosyal medya hesabından şu ifadelerle yalanladı:

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