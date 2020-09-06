Galatasaray'dan Ndiaye transferine yalanlama

Galatasaray'ın eski oyuncularını radara aldığı iddiasına yalanlama geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin Badou Ndiaye ile masaya oturacağı öne sürülmüş Fenerbahçe'de performans düşüklüğü yaşayan Garry Rodrigues ile de temasta olunduğu savunulmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada transfer haberlerinin gerçek dışı olduğu aktarıldı.Abone ol
Sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Badou Ndiaye, Galatasaray ile gündeme geldi denmiş, Beşiktaş'ın senelik maaş konusunda anlaşmaya varamadığı Senegalli yıldız için görüşmelerin başladığı iddia edilmişti.
Sarı-kırmızılı takım, transfer haberlerini sosyal medya hesabından şu ifadelerle yalanladı:
Transfer haberleri hakkında pic.twitter.com/yvDglQf0b6— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 6, 2020
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