Aman dikkat! Dezenfektan kullandıktan sonra mum yakan kadının vücudu alev aldı
Koronadan korunmak için en çok yapılan şeylerden biri: Dezenfektan kullanmak... ABD’de bir kadın el dezenfektanı kullandıktan sonra mum yaktığı sırada dezenfektandaki alkolün etkisiyle yandı.
ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Kate Wise, el dezenfektanı kullandıktan sonra mum yaktığı sırada dezenfektanın içindeki alkolün etkisiyle tüm vücudu alev aldı.
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Olayın 5 saniye içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Wise, Perşembe gününe kadar yoğun bakımda tedavi görüyordu.
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Uzmanlar içinde alkol bulunduran çoğu dezenfektanın yanıcı olabileceğine karşı uyarıda bulundu.
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