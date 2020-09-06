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Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami tehdidi oluşturdu

1 Eylül'de birkaç dakika arayla 6,8 ve 6,3 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Şili bugün de 6,3 büyüklüğünde depremle sallandı.

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Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, gece saatlerinde gerçekleşen 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeybatısındaki Ovalle kentinin 45 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 31 kilometre altında meydana gelen depremde can veya mal kaybı olmadı.

Şili Hidrografi ve Oşinografi Servisinden yapılan açıklamada da depremin niteliğinin kıyılar için tsunami tehdidi oluşturduğu belirtildi.

Ülkede 1 Eylül'de birkaç dakika arayla 6,8 ve 6,3 büyüklüğünde depremler olmuş, can veya mal kaybı bildirilmemişti.

"Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan ve dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili'de, 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 500'den fazla kişi ölmüş, 220 bin ev yıkılmıştı.

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