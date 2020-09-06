CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel koronavirüse yakalandı. Adıgüzel sosyal medya hesabından son durumu hakkında bilgi verdi ve "Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi." dedi.Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıkladı. Adıgüzel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.
Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.— Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) September 6, 2020
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