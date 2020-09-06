CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel koronavirüse yakalandı. Adıgüzel sosyal medya hesabından son durumu hakkında bilgi verdi ve "Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi." dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıkladı. Adıgüzel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.