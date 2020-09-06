BIST 1.086
DOLAR 7,43
EURO 8,81
ALTIN 462,32
HABER /  YEREL

Muğla'da KPSS'ye yetişmeye çalışan iki sürücünün kullandığı araç kaza yaptı

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yetişmeye çalışan iki aracın kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Abone ol

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek için seyir halinde olan Y.U.'nun kullandığı 34 BRR 226 plakalı araca, yine sınava yetişmeye çalışan O.Ö.'nün kullandığı 48 V 0088 plakalı araç çarptı.

İki kişi sınava giremedi 

Kazada savrularak yolun ortasında kalan aracın şoförü Y.U. olay yerinden sınava girmek için ayrılırken, aynı araçta bulunan ve şok geçiren Yasemin Y. ile kazaya karışan diğer araçtaki kişi sınava giremedi.

Şans eseri yaralanan kimse olmazken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz paylaşımı: Hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek
Bakan Soylu açıkladı! Bitlis'te SİHA ile operasyon 6 PKK'lı terörist öldürüldü
Ekrem İmamoğlu’nun ‘namusum’ dediği konut projesi vatandaşı feci mağdur etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanı Kurz'a çok sert tepki! Hastalıklı zihniyet
Sakarya'da fındık işçileri olayı anlattı: Köpek sürüsü gibi ne o tarafa bu tarafa...
Koronavirüsü yenen avukat Ceren Koçak: Temas ettiğim bazı kişiler 'benim adımı verme' dedi
ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da Kovid-19 hastaları ambulanslarla sınava getirildi
Maske ve mesafe kimsenin umrunda değil! Kilis’te 2 bin 201 kişide koronavirüs görüldü
Denizli'de yeni evli gençlere yenge tokadı! 200 bin liralık takıları çaldı
Türkiye'den Kosova'nın Kudüs kararına tepki: Hayal kırıklığı...
Arjantin'de öğrencilere ders veren profesör canlı yayında koronavirüsten öldü
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar uygulaması devam edecek
Yorumlar