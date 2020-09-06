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Afyonkarahisar'da Kovid-19 hastaları ambulanslarla sınava getirildi

AFYONKARAHİSAR'da Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2020- KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak yeni tip koronavirüs hastaları, sınava girecekleri okullara ambulanslarla getirildi.

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Afyonkarahisar Valiliğince Kovid-19 testleri pozitif ve temaslı kişiler için Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) yerleşkesi içerisindeki Mühendislik Fakültesindeki sınıflar hazırlandı.

Koronavirüs testi pozitif olan ve sağlık durumları iyi olup evde gözlem altında tutulan 45 kişi, 112 ekiplerince ambulans ve sağlık müdürlüğüne ait araçlarla sınavın yapılacağı okula taşındı.

Yeni maske dağıtıldı

Hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat edildiği bina girişinde de sınav görevlileri tarafından maskesini değiştirmek isteyen adaylara yeni maske dağıtıldı.

Ekiplerin sınav sonunda Kovid-19 hastalarını tekrar evlerine götürecekleri öğrenildi.

Öte yandan kentte 32 okulda yaklaşık 16 bin adayın sınava girdiği ve binalarda 200 polis memurunun görev aldığı bildirildi.

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