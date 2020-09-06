Maske ve mesafe kimsenin umrunda değil! Kilis’te 2 bin 201 kişide koronavirüs görüldü

Kilis’te, koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Kentte salgının başlangıcından bu yana 2 bin 201 vakaya rastlanırken 28 kişi hayatını kaybetti.

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Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Kilis valiliğinin aldığı bütün tedbirlere rağmen koranavirüs vakalarında artış yaşanıyor.

Kentte bugün itibariyle 2 bin 201 vakaya ulaşılırken, 28 kişi hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesinde 12 kişi yoğun bakımda tedavi görürken, 3 kişi ise entübe durumunda, yapılan bütün uyarılara ve uygulamalara rağmen her geçen gün vaka sayısında artış yaşanıyor.

İl genelinde denetimler sürerken, bazı vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları maske takmadıkları gözleniyor.