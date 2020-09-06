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HABER /  DÜNYA

Arjantin'de öğrencilere ders veren profesör canlı yayında koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı

ARJANTİN'de 46 yaşındaki kadın profesör, Zoom uygulamasında öğrencilerine ders verdiği sırada fenalaştı. Canlı yayın sırasında talihsiz öğretmen hayatını kaybederken yetkililer bir süredir öksürük çeken öğretmenin çalışmaya devam ettiğini, durumun koronavirüse bağlı olabileceğini belirtti.

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Arjantin’in başkenti Buenos Aires'teki Universidad Argentina de la Empresa’da siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki Paola de Simone adlı profesör, Zoom uygulamasında online eğitim verdiği sırasında nefes nefese kaldı.

Öğrencilerinin de paniklediği anda, profesör kısa bir süre sonra canlı yayında eğitim verdiği sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililerden 'koronavirüs' ifadesi

Üniversiteden bir koordinatörün yaptığı açıklamada Simone’un sürekli öksürük çekmesine rağmen çalışmaya devam ettiği belirtilirken, yetkililer, profesör Simone'nın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

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