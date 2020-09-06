Denizli'de yeni evli gençlere yenge tokadı! 200 bin liralık takıları çaldı

DENİZLİ'de 1 ay önce evlenen çiftin 200 bin liralık düğün takıları, yenge tarafından çalındı. Çaldığı paraları çuvalladıktan sonra çamaşır makinesinde yıkadığı görülen yenge, hırsızlığı gelinin kendisini dışladığı gerekçesiyle gerçekleştirdiğini söyledi.

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Acıpayam ilçesinde hayatlarını birleştiren R.B. (30) ile H.B. (28) çifti, misafirlikten evlerine döndüklerinde, düğünde takılan 200 bin lira değerindeki altın ve paraların yerinde olmadığını gördü. Genç çift, durumu jandarmaya haber verdi. Jandarmanın başlattığı soruşturmada ekipler, evde inceleme yaptı. Damat R.B., eşi H.B. ve evde onlarla kalan yengeleri Y.S., jandarmaya ifade verdi.

JASAT ekiplerince yapılan araştırmada, evden 200 bin lira değerindeki altın ve paraları çalan kişinin gelinin ağabeyinin eşi olan yengesi olduğu ortaya çıktı. Yenge Y.S.'nin evinde yapılan aramada paraları çamaşır makinesinde yıkadığı, altınları ise sakladığı tespit edildi. Paralar kurutulduktan sonra altınlarla birlikte genç çifte teslim edildi.

Gelin, kendisini dışlıyormuş...

Gözaltına alınan Y.S. ifadesinde, gelini H.B.'nin kendisini dışladığını, hırsızlığı da bu yüzden yaptığını söylediği öğrenildi. Jandarmada ifadesi alınan Y.S. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.