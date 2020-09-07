Yüzleşme'nin yıldızı Hande Doğandemir'in göğüs dekoltesiyle salladı
Kanal D'nin Yüzleşme dizisinde boy gösteren Hande Doğandemir dekolteli pozuyla herkesi büyüledi.
Hande Doğandemir en son Kanal D ekranlarında yayın hayatı kısa süren Yüzleşme dizisinde rol almıştı. 4 bölümde yayın hayatına veda eden dizinin ardından güzel oyuncu boşluğu tatil yaparak değerlendirdi.
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Sosyal medya hesabından sıkça paylaştığı fotoğrafla gündem gelen güzel oyuncu takipçilerini büyülemeye devam ediyor.
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Köpeği ile sıkça fotoğraf paylaşan Doğandemir'in göğüs dekolteli pozu binlerce beğeni aldı.
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Köpeğini kucağına alıp poz veren Doğandemir'in göğüs dekoltesi dikkatlerden kaçmadı.
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