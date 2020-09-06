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Beşiktaş, Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Beşiktaş, yaptığı transferler sonrası takımda yer vermeyi düşünmediği Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

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Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper bölgesine Alanyaspor'dan Welinton ve Atletico Madrid'den Montero'yu katmıştı. Bu iki transfer ile birlikte stoper bölgesinde şişkinlik oluşan Kartal'ın bazı isimlerle yollarını ayırması bekleniyordu. Beşiktaş'ta bu doğrultuda ilk hamle yapıldı ve Enzo Roco'nun sözleşmesi feshedildi.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Enzo Roco'ya fesih ücreti olan 700 Bin Euro 3 taksitle ödenecek.

Roco'nun Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile görüştüğü de gelen haberler arasında.

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