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Beyoğlu'nda Pazarcılar yolu kapatıp eylem yaptı

İSTANBUL Beyoğlu'nda cumartesi günleri kurulan pazarın kurulmasına, virüs önlemleri kapsamında izin verilmedi. Kararı duyan pazarcılar sokağı kapatarak eylem yaptı. Bu esnada corona virüs önlemlerin de rafa kalktı.

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İstanbul Beyoğlu'nda kurulan pazar corona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı. Pazarcılar, bu karara virüs önlemlerini hiçe sayarak itiraz etti. 

 Cumartesi akşamları Dolapdere Yenişehir Mahallesi'nde kurulan ikinci el pazarına corona virüsle mücadele kapsamında Beyoğlu Belediyesi ve Şişli Belediyesi'nin zabıta ekipleri müsaade etmedi.

Karara karşı çıkan pazarcılar, Irmak Caddesi'nde toplanarak yolu kapatıp eylem yaptı.

Eylem yapan yaklaşık yüz kişilik grubu dağıtmak için olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin ikazlarının ardından grup yolu trafiğe açarak pazarın kurulduğu sokakta slogan attı.

Slogan atan grup bir süre sonra dağıldı. Bazı eylemcilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı gözlendi.

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