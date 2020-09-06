Samsun'da eşini 3 yerinden bıçaklayarak polise teslim oldu

SAMSUN'da bir kişi, tartıştığı 1 çocuk annesi 8 yıllık eşini 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.Abone ol
Olay, Atakum ilçesi Taflan Camii Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ç. (46) adlı şahıs evlerinde tartıştığı 8 yıllık eşi 1 çocuk annesi N.Ç.'yi (36) bıçakla yaraladı. 3 yerinden yaralanan N.Ç., Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
N.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken olaydan sonra kaçan öfkeli koca polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Z.Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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