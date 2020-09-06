Kırıkkale'de sahibi gölette boğulan köpek olay yerinden ayrılmadı

KIRIKKALE'de gölete giren koyununu kurtarmak isteyen Afgan uyruklu 23 yaşındaki çoban boğularak öldü. Cansız bedenine ulaşılan çobanın sahibi olduğu köpeğin bir an olsun bölgeden ayrılmayışı içleri acıttı.

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Olay, sabah saatlerinde Balışeyh ilçesine bağlı Kenanbeyobası köyündeki Öteyüz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afgan uyruklu olduğu öğrenilen Muhammet Nadir Mis, gölete giren koyununu çıkartmak için suya girdi ancak bir daha çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Suda arama yapan Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı, Arama ve Kurtarma ekipleri, 23 yaşındaki gencin cesedine ulaşarak kıyıya çıkarttı. Çobanın köpeği ise göletin başından ayrılmadı. Jandarma ekiplerince burada yapılan soruşturmanın ardından Mis’in cesedi, cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.