Antalya'da bir çiftçi hasat için 10 yıl bekledi kilosunu 60 TL'den satıyor
KUMLUCA'da babasından kalan kıraç ve susuz araziye eken Musa Yorgancı, 10 yıl bekledikten sonra hasata başladı.
ANTALYA Kumluca Yazır Mahallesi'nde babasından kalan kıraç ve susuz araziye keçiboynuzu dikmeye karar veren 50 yaşındaki Musa Yorgancı, 10 yıl bekledikten sonra ilk hasadı aldı. Keçiboynuzunun kilosunu 20 liradan, pekmezinin kilosunu da 50-60 liradan satmaya başladı.
Yorgancı, babasından miras kalan 10 dönüm arazisinde su bulunmayınca ne dikeceğine karar veremedi. Yorgancı, internetten susuz hangi bitkileri yetiştirebileceğini araştırdı. Badem ve keçiboynuzunun su istemediğini öğrenen Yorgancı, keçiboynuzu dikmeye karar verdi.
Yorgancı, Adana’dan getirdiği 80 adet yaban keçiboynuzunu arazisine dikti. Aşı yapmasını da öğrenen Musa Yorgancı, tam 10 yıl sabırla keçiboynuzu fidanlarının meyve vermesini bekledi. Sabırlı üretici, artık meyvelerini hasat edebiliyor.
Susuz ne yapabilirim diye düşündüm
Sabrı ile keçiboynuzlarının meyvesini alan Musa Yorgancı, “Babamdan kalan 10 dönüm yerim vardı. Burada su yoktu. Susuz ne yapabilirim diye düşündüm. İnternetten araştırdım. Badem ile keçiboynuzunu araştırdım. Keçiboynuzu daha ağır bastı. 13 yıl önce Adana’dan 80 tane fidan getirttim. Bu fidanlar yabaniydi. Yani çakal fidandı." dedi.