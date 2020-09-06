Dehşet anları! Sultangazi'de güpegündüz kaçırılıp darp edildi
SULTANGAZİ'de 8 kişi tarafından kaçırılan bir kişi, darp edildikten sonra yol kenarına bırakıldı. Dehşet anları saniye saniye böyle görüntülendi.
Sultangazi'de, bir kişi ile aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen grup konuşmak için iki araçla geldi. Bir süre konuşan taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Alacaklı olduklarını iddia ettikleri kişiyi geldikleri minibüse bindiren şüpheliler, burada konuşmaya devam etti.
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Mahalle sakinlerinin tepki göstermesi ve kişinin araçtan inmek istemesi üzerine, herkesin gözü önünde kaçırdılar.
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Şüpheliler, olay yerinden uzaklaşırken iki arkadaşları geride kaldı. Bu kişiler, mahalle sakinleri ve daha sonra olayı duyurak gelen kaçırılan kişinin yakınları tarafından feci şekilde dövüldü.
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Kaçırılan kişi, daha sonra olay yerinin yaklaşık 200 metre ilerisinde bulunan Arnavutköy Sultangazi bağlantı yolunda bulundu.
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