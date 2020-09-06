Dehşet anları! Sultangazi'de güpegündüz kaçırılıp darp edildi

Sultangazi'de, bir kişi ile aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen grup konuşmak için iki araçla geldi. Bir süre konuşan taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Alacaklı olduklarını iddia ettikleri kişiyi geldikleri minibüse bindiren şüpheliler, burada konuşmaya devam etti.