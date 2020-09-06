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Deyrizor'da aşiretler YPG/PKK'yı dağıttı! Bölgeden kaçmaya başladılar

ABD'nin terör örgütü PKK'yı meşru güç gibi göstermek için kurduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG/SDF), Deyrizor'daki aşiretlerin isyanı ve PKK'lı teröristlere ardı ardına düzenlenen suikastlar sonrası bölgeden kaçmaya başladı.

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Terör örgütünün aşiret üyelerine suikastlar düzenlemesinin ardından örgüt içindeki aşiret üyeleri kitleler halinde örgüte isyan bayrağı çekmiş ve aşiretlerine geri dönmüştü. Deyrizor’daki aşiretlerin PKK’ya karşı ayaklanmasının ardından terör örgütünün bölgedeki sözde üst düzey yöneticileri de suikastlarla öldürüldü. PKK’nın sözde istihbarat ajanları olan Halid El Alaş (Ebu Hamam) ve El Kabir yüzleri maskeli motosikletli kişiler tarafından vuruldu.

El-Şuhayl'den kaçtılar

Geçtiğimiz cuma günü yeni bir suikat daha yaşandı. PKK’nın Deyrizor’daki önemli isimlerinden olduğu öğrenilen Jarrah Al-Dairi, Deyrizor’un doğu kırsalındaki El-Jerzy kasabasından geçerken, aracını durduran iki kişi tarafından öldürüldü. Deyrizor’daki PKK’lılara yönelik artan suikastların ardından terör örgütü çareyi bölgeden kaçmakta buldu. ABD destekli terör örgütü SDG/SDF, liderleri ve üyelerinden bazılarını öldürdüğü Al-Akidet aşireti mensuplarının yaşadığı El-Şuhayl bölgesinden çekildi. Terör örgütü, El-Şuhayl’deki karargahlarını, kontrol ve konuşlanma noktalarını kaldırıp adeta kaçarcasına bölgeyi terketti. Terör örgütü kamyonetlerle bölgeden çekilirken, bölge halkı ise sevinç çığlıkları atarak kutlama yaptı.

Aşiretler PKK'yı dağıttı 

Özellikle Rakka ve Deyrizor’da kendilerine destek vermeyen ailelerin çocuklarını kaçırıp fidye isteyen, alamayınca da kaçırdıkları çocukları vahşice infaz eden terör örgütü, sonrasında aşiretleri hedefine koymuştu. Deyrizor’da terör örgütünün düzenlediği toplantıya katılmayan Al-Akidet aşiretinin 2 liderinin öldürülmesi sonrasında bölgedeki aşiretler PKK’ya karşı ayaklanmış ve örgütü basan aşireti üyeleri PKK’lılarla çatışmıştı. Olayın ardından Deyrizor’daki aşiret direnişi Suriye geneline yayılmış ve birçok aşiret, ABD destekli terör örgütüne isyan bayrağı açmıştı. PKK saldırılarının karşılıksız kalmayacağını ilan eden Suriyeli aşiretler ve STK temsilcilerinin mücadelesi sonrası, terör örgütü aşiretlerin olduğu bölgeleri boşaltmaya başladı.

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