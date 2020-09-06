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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! 'Akdeniz Fırtınası' başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Akdeniz Fırtınası” tatbikatının bugün itibariyle KKTC’de başladığını duyurdu. Oktay paylaşımında, "Türkiye'yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk’ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ve KKTC tarafından gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay şu ifadelere yer verdi;

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen “Akdeniz Fırtınası” tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başlamıştır.

Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.

Türkiye'yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk’ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum.

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