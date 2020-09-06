PKK'ya Kuzey Irak dar edildi! MSB: Son 10 günde 91 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB'den son dakika yapılan açıklamada, "TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

Terörle mücadeleyi etkili ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.https://t.co/DG4qkjZ9zr#MSB #TSK pic.twitter.com/YR9NKTuQV4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2020

Bugün PKK'lı 6 terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.