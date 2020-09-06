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PKK'ya Kuzey Irak dar edildi! MSB: Son 10 günde 91 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB'den son dakika yapılan açıklamada, "TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

Bugün PKK'lı 6 terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

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