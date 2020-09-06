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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi

120 kilometre hız yapabilecek Türkiye’nin en hızlı metrosunda kullanılacak tren setleri, bu ay içerisinde birleştirilerek performans testlerine başlayacak.

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İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren setinin imalatları tamamlanarak raylara indirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm kesimleri tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’na ulaşım altyapısını en iyi şekilde kurduklarını belirterek, 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu inşasında da önemli bir aşamaya geldiklerini bildirdi.

9 istasyondan oluşan dev projenin 7 gün 24 saat 3 vardiya esasına dayalı olarak inşa edildiğini belirten Karaismailoğlu, iki yıl gibi kısa bir sürede büyük yol aldıklarını anlattı.

Yüzde 60 yerlilik şartı

Bakan Karaismailoğlu, metro hattının yapımında olduğu gibi tren setlerinin yapımında da yerli ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdiklerinin altını çizdi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda kullanılacak tren setlerinin 136’sının yüzde 60 yerlilik şartı ile Türkiye’de üretileceğine dikkat çeken Karaismailoğlu, “Bu metro hattı sadece İstanbul Havalimanı’nı İstanbul’un dört bir yanına bağlamakla kalmayacak, yerli metro seti imalat kapasitemizi de artıracak. Dünyanın en hızlı metro setlerini üretme noktasında önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.

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