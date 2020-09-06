Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren seti raylara indi

Tren Setlerinde Yüzde 60 Yerlilik Şartı

Bakan Karaismailoğlu, metro hattının yapımında olduğu gibi tren setlerinin yapımında da yerli ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdiklerinin altını çizdi. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda kullanılacak tren setlerinin 136’sının yüzde 60 yerlilik şartı ile Türkiye’de üretileceğine dikkat çeken Karaismailoğlu, “Bu metro hattı sadece İstanbul Havalimanı’nı İstanbul’un dört bir yanına bağlamakla kalmayacak, yerli metro seti imalat kapasitemizi de artıracak. Dünyanın en hızlı metro setlerini üretme noktasında önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.