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Denizli'de kontrol kaleminden geçen sahte döviz üretildi!

Denizli’de sahte para kontrol kaleminden geçen seri numaraları birbirinden farklı 80 bin euro ve 100 bin dolar üreten şahıs, piyasaya sürmek üzereyken yakalandı.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri piyasaya sahte banknotlar sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma KOM ekipleri sahte para üretimini gerçekleştiren şahsı tespit etti. Şahsı bir süre takibe alan ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Jandarma KOM ekipleri adrese yaptıkları operasyonda 80 bin euro ve 100 bin dolar sahte döviz ele geçirdi.

Sahte para kalemi tespit edemedi 

Yapılan kontrollerde sahte banknotlar, sahte para kaleminden geçiyor. Ayrıca üretilen sahte paraların herbirinin seri numarası ise birbirinden farklı olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.D.’nin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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