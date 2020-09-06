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Çin'de 'erteleme' protestosu: 90'dan fazla kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı

ÇİN'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bugün yapılması planlanan yasama meclisi seçimleri ertelenmişti. Duruma yüzlerce kişi tepki gösterirken protestoculardan 90’dan fazlasının gözaltına alındığı aktarıldı. Öte yandan gözaltına alınan şahısların sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde binlerce kişi yasama meclisi seçimlerinin bir yıl ertelenmesini protesto etmek için sokaklara döküldü. Gösterilerde 90’dan fazla kişinin yasa dışı toplandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Hong Kong’da bugün yapılması planlanan yasama meclisi seçimleri koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle 5 Eylül 2021’e ertelenmişti.

Bir polis memurunun gösteriler esnasında elinde taşıdığı, protestocuları dağılmaları konusunda uyardığı pankart ise dikkat çekti. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam 31 Temmuz'da yasama meclisi seçimlerinin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 1 yıl ertelendiğini açıklamıştı.

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