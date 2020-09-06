Yozgat'ta ekmek teknesini gelin arabası yaptı: Aşkımız tırcının borcu gibi olsun...

YOZGAT'ta Ahmet Akıncı, şoförlüğünü yaptığı TIR'ı düğününde süsleyerek kendi gelin aracı yaptı. Genç çiftin gelin aracında, 'aşkımız tırcının borcu gibi olsun başlasın ama hiç bitmesin' yazdığı görüldü.

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Çekerek’in Yeniyol Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Akıncı, Habibe Akıncı ile dünyaevine girdi. Akıncı, gelin arabası olarak ise şoförlüğünü yaptığı TIR'ı seçti. Dorsesi çıkarıldıktan sonra çiçeklerle ve renkli şeritlerle süslenerek gelin arabası yapılan TIR'ın direksiyonuna geçen damat Ahmet Akıncı, gelin Habibe Akıncı’yı almak için gelin evinin önüne geldi.

Ekmek teknesi olan TIR'ı gelin arabası yapmanın çocukluk hayali olduğunu aktaran Akıncı, “Korona virüs nedeniyle hayatımıza bir renk katalım istedik. TIR şoförüyüm, kendi aracımı gelin arabası yapmak istedim” dedi.

Gelin, arabasıyla şaşırdı

Gelin arabası olarak TIR'ın tercih edilmesine ilk başta şaşırdığını dile getiren Habibe Akıncı da, “Koronavirüs nedeniyle düğünler bir saate indirildiği için bir farklılık olsun diye TIR'ı gelin arabası olarak kabul ettim” şeklinde konuştu.

Gelin evinden ayrılan gelin ve damat, şehir turu attı. TIR ve diğer araçlar, şehir içinde konvoy yaparak düğünün yapılacağı salona hareket etti. Konvoy vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.