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Yürüyüş yapmak için çıktı geri dönmedi! Muğla onun için ayakta

MUĞLA'da 3 Eylül günü yürüyüş yapmak için gittiği ormanlık alandan bir daha geri dönmeyen Şevkinaz Zencir'i 200 kişilik ekip aramaya devam ediyor. Şu zamana kadar 56 yaşındaki kadından herhangi bir ize rastlanmadı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kadın, drone ve iz takip köpeklerinin yardımıyla aranıyor.

Yemişendere Mahallesi'nden 3 Eylül'de yürüyüşe çıktığı ormanlık alandan geri dönmeyen 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir'den haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmasında bir bulguya rastlanılmadı.

200 kişilik ekip arıyor

Bunun üzerine bölgeye Muğla Jandarma Komutanlığı ve AFAD'ın yanı sıra komando taburu, AKUT ve Bodrum 911 Arama Kurtarma ekipleri de gönderildi. Gönüllülerin de destek verdiği arama çalışmalarında 200 kişilik ekip geniş bir alanı taramaya başladı.

Arama çalışmalarında 3 jandarma iz takip köpeği ve 3 drone da kullanılıyor.

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